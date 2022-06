„Burgenland radelt“: Kinderkrippe Neutal gewinnt

So wie jedes Jahr fand auch heuer wieder im Rahmen von „Burgenland radelt“ die Aktion „Burgenland radelt zur Arbeit“ statt. Den ganzen Mai über konnten Betriebe teilnehmen.

Die Kinderkrippe Neutal, von der alle sechs Mitarbeiterinnen bei „Burgenland radelt zur Arbeit“ teilnahmen, gewann den Bewerb. Insgesamt fuhren die sechs Mitarbeiterinnen an 122 Arbeitstagen mit dem Fahrrad zur Kinderkrippe. Als Belohnung überbrachte Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) den Mitarbeiterinnen und Kindern in der Kinderkrippe ein Frühstück.

22 Betriebe machten mit

22 burgenländische Betriebe und 222 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten bei der Aktion mit und radelten im Mai an 1.723 Tagen in die Arbeit. 45 Mitarbeiter erreichten das Ziel, an mindestens zehn Tagen in die Arbeit zu radeln. Mit der Aktion wolle man vor allem ins Bewusstsein rufen, dass man kurze Wege mit dem Fahrrad zurücklegen soll.

Positive Nebeneffekte seien, dass man die eigene Gesundheit stärkt und den eigenen Co2-Ausstoß reduziert. In den nächsten fünf Jahren werden 25 Millionen Euro in den Ausbau der Rad-Infrastruktur investiert, so Dorner.

Die Aktion „Burgenland radelt“ läuft noch bis 30. September. 1.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei dieser Aktion aktiv und legten 470.000 Kilometer zurück. Österreichweit liegt das Burgenland damit aktuell am dritten Platz hinter Vorarlberg und Tirol.