Kieler Woche als Vorbereitung auf EM

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wird in Kiel an der deutschen Ostseeküste jährlich eine Regatta bestritten. Die Kieler Woche gilt als eines der größten Segelsportereignisse der Welt. Tanja Frank erreichte 2013 mit ihrem damaligen Partner Thomas Zajac schon einmal einen Podiumsplatz im Nacra 17.

Erster Wettfahrtsieg in den Niederlanden

Auch heuer ist Frank wieder in der Nacra-17-Klasse am Start, diesmal allerdings mit dem Oberösterreicher Lukas Haberl. Das Duo holte erst vor Kurzem bei einer Regatta in den Niederlanden den ersten Wettfahrtsieg. Doch da damals nicht alle Top-Teams am Start gewesen seien, sei die Kieler Woche jetzt auch eine Art Standortbestimmung vor der Europameisterschaft, sagte Frank.

Candidate Sailing | Dominik Matesa

Die Konkurrenz kommt aber auch aus dem eigenen Lager. Laura Farese und Matthäus Zöchling holten bei der Regatta in den Niederlanden mit Platz drei den ersten gemeinsamen Podestplatz geholt. Auch sie wollen die Kieler Woche nutzen, um vor der Europameisterschaft noch einmal auf sich aufmerksam zu machen.