Relegation: Parndorf geht gegen Kremser SC unter

Vor rund 2000 Zuschauern geht der Kremser SC bereits in der zehnten Minute im eigenen Stadion durch ein Tor von Simon Temper in Führung. Kurz vor der Pause dann das 2:0 durch einen Kopfball von Kurt Starkl. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wird die Mannschaft von Paul Hafner noch einmal gefährlich. Oliver Augustini sorgt nach Vorlage von Matus Mikus für den Anschlusstreffer zum 2:1.

Hoffnung währt nur kurz

Aber noch vor dem Pausenpfiff treffen die Kremser erneut. Nach einem Fehler von Tormann Dominik Krischke, steht Temper genau richtig und trifft abermals zum Halbzeitstand von 3:1. Nach der Pause gibt es dann einen offenen Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften. Beide vergeben in dieser Phase Großchancen bis Philipp Kolgbauer in der 57. Minute mit dem 4:1 den Vorsprung weiter ausbauen kann.

Die Niederösterreicher haben damit aber noch nicht genug und gehen weiter offensiv vor. Kurt Starkl (60. Minute) und Jannick Schibany (74. und 78. Minute) sorgen für den 7:1 Endstand.

Aufstieg in weite Ferne gerückt

Im zweiten Spiel hat Parndorf am Mittwoch den SV Donau aus Wien zu Gast. Um die Chance auf den Aufstieg zu wahren, müssten die Parndorfer ähnlich hoch gegen die Wiener gewinnen, wie sie am Samstag gegen die Kremser verloren haben. Zum Abschluss müssten die Burgenländer dann auch noch auf einen Sieg der Wiener gegen die Kremser hoffen. Der Aufstieg ist somit wohl nur noch rein rechnerisch möglich.