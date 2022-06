Politik

NEOS: Programm für Gemeinderatswahl beschlossen

Die burgenländischen NEOS haben am Samstag bei einer Landesmitgliederversammlung in Eisenstadt ihr Wahlprogramm für die Gemeinderatswahl am 2. Oktober beschlossen. Sie wollen auf Bürgerbeteiligung setzen, betonte Landessprecher Christoph Schneider.