Kropf neuer Landesfeuerwehrkommandant

Das Burgenland hat einen neuen Landesfeuerwehrkommandanten. Der bisherige Jennersdorfer Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Kropf ist am Samstagvormittag in diese Funktion gewählt worden. Der bisherige Chef Alois Kögl geht in Pension.