Siegendorf: Ein Dorf als Galerie

Die Jubiläumsausstellung vom Fotoclub Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zeigt Fotos von 40 verschiedenen Fotografen aus der ganzen Welt. Die Bilder findet man an verschiedenen Plätzen im Dorf, großteils unter freiem Himmel. Die Schnappschüsse der 15 Vereinsmitglieder selbst zieren die Wände eines Cafes. „Der Fotoclub ist als Teil der Naturfreunde entstanden, gedacht war es als das, was man erwandert, bildlich festzuhalten. Inzwischen sind wir weit weg davon und haben uns vielleicht auch weiterentwickelt – von Astrofotografie über Urlaubsfotografie, bis hin zur Porträtfotografie ist eigentlich alles vertreten“, so Christian Feigl, Obmann des Fotoclubs.

Fotografien im ganzen Dorf ausgestellt

Die Bilder der Hobbyfotografen entstehen überall dort wo der Fotoapparat mit dabei ist. Bei den regelmäßigen Treffen tauscht man sich aus. „Wir treffen uns einmal im Monat. Jeder bringt seine Fotos mit, die werden dann angeschaut und besprochen wie das Foto entstanden ist, was man sich dabei überlegt hat. Man bekommt dann auch Tipps und so lernt man immer dazu“, so Markus Zauner.

Fotografiert wird mit allen Geräten, mit denen man Fotos machen kann. Zu sehen sind die Fotografien der Jubiläumsausstellung des Fotoclubs Siegendorf noch bis Ende Juli.