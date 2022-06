In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 22 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich drei Menschen in intensivmedizinischer Behandlung. 118.425 Personen sind bereits genesen – dieser Zuwachs ergebe sich laut Koordinationsstab des Landes aus einer Datenbereinigung.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 240.162 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Coronavirus-Schutzimpfung erhalten. 189.803 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.