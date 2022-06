91 Neuinfektionen und ein Todesfall

Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing starb mit oder an einer CoV-Infektion. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 26 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon befinden sich zwei Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 254,30.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 240.152 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 189.432 Auffrischungsimpfungen wurden bisher durchgeführt.