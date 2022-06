Chronik

Dachstuhlbrand in Steinberg-Dörfl

Am Samstag in der Früh gab es Brandalarm in der Gemeinde Steinberg-Dörfl im Bezirk Oberpullendorf: Ein Dachstuhl eines Wohnhauses war in Brand geraten. Das Feuer wurde rasch gelöscht, einzelne Glutnester erschwerten den Einsatz aber.