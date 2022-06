Spieler klagt ÖFB wegen Suspendierung

Dejan Nesovic hätte im Frühjahr für den SVC/ESV Parndorf in der Burgenlandliga spielen sollen. Daraus wurde nichts. Am 4. März wurde Nesovic wie acht weitere Spieler, darunter die Ex-Neusiedl-Spieler Bartolomej Kuru und Marjan Markic, vom ÖFB suspendiert.

Nesovic will Aufhebung der Suspendierung

Nun klagte Dejan Nesovic den ÖFB deswegen. Er will mit seinem Anwalt eine einstweilige Verfügung erwirken, die zur Aufhebung der Suspendierung führt. Nesovic hatte nach der Suspendierung mehrmals seine Unschuld beteuert. Parndorf löste den Vertrag mit Nesovic nach der Suspendierung auf. Der ÖFB bestätigte am Donnerstag, dass von einem Spieler Rechtsmittel ergriffen wurden, nannte aber keine Details. Das Landesgericht für Zivilsachen in Wien wird sich jetzt mit dem Fall beschäftigen.

Letztes Saisonwochenende

Sportlich wird die Saison im regionalen Fußball kommendes Wochenende abgeschlossen. In der Burgenlandliga beginnt die letzte Runde der Meisterschaft am Freitag mit drei Spielen. Der schon feststehende Meister Siegendorf trifft auf St. Margarethen. Oberwart/Rotenturm trifft auf Ritzing und Bad Sauerbrunn auf Kohfidisch. Als Absteiger steht Oberpetersdorf/Schwarzenbach fest. Aus der 2. Liga steigen Andau, Schattendorf und Rudersdorf auf.