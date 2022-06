Landesstudio ist 40 Jahre alt

Das Landesstudio Burgenland hat eine einmalige Lage am Südhang des Leithagebirges. Gustav Peichl schaffte hier eine Symbiose zwischen Technik, Natur und Architektur – mit all ihren Besonderheiten und speziellen Details. Mit Kreissegmenten angeordnet rund um einen Zentralraum ähnelt das Gebäude einer Torte und deshalb wird es auch gerne „Peichl-Torte“ genannt. Das Studio in Eisenstadt ist das sechste in der Serie der ORF Landesstudios.

Unter Denkmalschutz

40 Jahre nach der Eröffnung wird im Landesstudio volles Programm für Radio, Fernsehen und Online produziert. Das Haus steht mittlerweile unter Denkmalschutz. 40 Jahre vergingen aber nicht ohne Veränderungen. Umbauten wurden immer mit Bedacht auf den Denkmalschutz vorgenommen.

„Es ist ein absolutes architektonisches Schmuckstück, das wir natürlich auch hegen und pflegen“, so ORF-Burgenland-Direktor Werner Herics. „Es ist vielleicht einer der schönsten Arbeitsplätze im Land“, so Herics.