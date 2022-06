Leitung für Brustgesundheitszentrum gesucht

Das Zentrum solle weiterentwickelt werden. In Zusammenarbeit mit dem Abteilungsvorstand der Chirurgie im Krankenhaus Oberwart solle ein neues ärztliches Team entstehen, so die KRAGES. Ziel sei, dass ein interdisziplinäres Zentrum für Brustgesundheit entstehe.

Dabei werde Güssing eng mit der Abteilung für Chirurgie im Schwerpunktkrankenhaus in Oberwart kooperieren. Deren Vorstand, Eduard Klug, leitet seit eineinhalb Jahren in Personalunion auch den entsprechenden Bereich in Güssing. Er betonte, dass während der aktuellen Neuaufstellung, die Versorgung der Brustkrebspatientinnen garantiert bleibe.

Kritik von ÖVP

ÖVP-Bezirksparteiobmann Walter Temmel sprach in einer Aussendung von Personalflucht, die SPÖ zerstöre Strukturen im Krankenhaus Güssing. Es könne nicht sein, dass durch falsches Sparen das Gesundheitssystem gefährdet werde, so Temmel.

Die KRAGES und Land haben mit Neuausschreibungen sofort auf die durch persönliche Gründe verursachte Personalsituation im Krankenhaus Güssing reagiert, sagt SPÖ-Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl zur Kritik der ÖVP. Dem Eigentümer sei die Stärkung des Spitalstandortes Güssing wichtig. „Dieses andauernde Schlechtreden des Spitals ist kontraproduktiv“, so Sodl.