Mattersburg: Schwerverletzter auf Baustelle

Die Feuerwehr Mattersburg rückte am Donnerstag zu diesem schweren Arbeitsunfall aus. Zuerst ging man davon aus, dass der Mann unter einem Betonteil auf der Baustelle eingeklemmt war, so lautete der Alarmtext. Dem war aber nicht so, der Mann hat an einer Betonplatte gearbeitet und ist dann samt Betonplatte zu Boden gestürzt und wurde schwer verletzt, hieß es von der Feuerwehr Mattersburg.

FF Mattersburg

Der Bauarbeiter wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in ein Krankenhaus geflogen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Mattersburg, das Rote Kreuz sowie die Polizei.