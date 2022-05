67 Neuinfektionen am Sonntag

Auch am Sonntag war die Zahl der aktiv Erkrankten weiterhin rückläufig. 36 weitere Infizierte haben sich seit Samstag nach einer Erkrankung wieder erholt und gelten als genesen. Die Zahl der aktiv infizierten Burgenländerinnen und Burgenländer lag damit am Sonntag bei 1.062 Personen. Der Koordinationsstab des Landes meldete seit Samstag 67 neue Fälle.

ORF

Weiter 28 Covid-Patienten in den Spitälern

In den heimischen Spitälern änderte sich seit Samstag nichts. Am Sonntag wurden burgenlandweit 28 Covid19-Patientinnen und Patienten isoliert versorgt. Davon befanden sich, wie auch am Samstag, weiter fünf Personen in intensivmedizinischer Behandlung.