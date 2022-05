Theresianum gewinnt auch Mädchenliga

Platz drei ging an das Gymnasium Mattersburg. Damit entschied das Theresianum heuer diesen Nachwuchs-Schulbewerb sowohl bei den Burschen als auch bei den Mädchen für sich. Die Mittelschule Theresianum vertritt das Burgenland beim Bundesfinale, das ab dem 12. Juni in Neusiedl am See ausgetragen wird.