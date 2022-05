Chronik

Nurtenka Aliti für Pflege des Sohns gewürdigt

Eine Mutter, die ihren schwerstbehinderten Sohn rund um die Uhr pflegt, ist am Dienstagnachmittag im Landhaus in Eisenstadt geehrt worden: Die 46-jährige Nurtenka Aliti aus Neusiedl am See wurde mit dem AUVA-Back-to-Life-Award ausgezeichnet.