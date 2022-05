SPÖ und Grüne unterstützen Van der Bellen

Die burgenländische SPÖ werde Van der Bellen unterstützen, weil dieser in den vergangenen Krisen Stabilität bewiesen habe, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Konzentrieren werde man sich aber auf die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 2. Oktober. „Die Mitglieder und Funktionäre wissen ja eigenständig, was sie bei der Bundespräsidentenwahl zu tun haben“, sagte Fürst. Es werde keine aktive Wahlwerbung für den Bundespräsidenten geben, sondern man schließe sich der Meinung der Bundespartei an, das sei Bundessache, so Fürst. Eine eigene SPÖ-Kandidatur – wie ursprünglich von der SPÖ Burgenland gefordert – würde aus strategischer Sicht heute keinen Sinn mehr machen.

ÖVP gibt keine Wahlempfehlung ab

Ähnlich fällt die Reaktion der ÖVP aus: Sie stellt keinen eigenen Kandidaten auf und gibt auch keine Wahlempfehlung ab. ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas meinte, das sei auch der Weg der Volkspartei Burgenland: „Ich glaube, dass die Menschen beziehungsweise die Wählerinnen und Wähler keine Ratschläge und Empfehlungen brauchen.“

FPÖ setzt auf eigene Kandidatur

Die FPÖ kündigte bereits eine eigene Kandidatin oder einen eigenen Kandidaten an. Wer das sein wird, ist noch unklar. Fix sei aber, dass das sicher jemand sein werde, den man „mit vollem Herzen“ unterstützen könne, so FPÖ-Landesparteisekretär Christian Ries.

Petrik: Van der Bellen tut Österreich sehr gut

Die Grünen im Burgenland begrüßen die Kandidatur von Van der Bellen, der früher Bundessprecher der Grünen war. Der Zuspruch für Van der Bellen sei im Burgenland größer geworden, sagte Landessprecherin Regina Petrik: „Hier gibt es auch Menschen, die einfach das bewerten, was sie sehen. Und ich glaube, es tut Österreich sehr gut, wenn Alexander Van der Bellen wieder sechs Jahre lang Bundespräsident ist.“ Bei der Präsidentschaftswahl 2016 haben in der zweiten Stichwahl 42 Prozent der Wählerinnen und Wähler im Burgenland für Van der Bellen gestimmt.