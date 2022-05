Kultur

KQ32: Neuer Kulturraum in Eisenstadt

In der Fußgängerzone in Eisenstadt kommen ab sofort Kunst und Kultur direkt zu den Menschen: Auf der Höhe der Hausnummer 32 soll das KQ32 sein Raum für Veranstaltungen, Lesungen und noch vieles mehr sein – die Eröffnung fand am Samstag statt.