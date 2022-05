Militärmusikfestival für Licht ins Dunkel

Die rund 6.000 Besucherinnen und Besucher bekamen auf dem Militärmusikfestival in Mörbisch sowohl traditionelle Märsche als auch moderne Interpretationen mit Solisten geboten. Veranstaltet wurde das Festival vom Bundesheer und dem Land Burgenland. „Mit der Veranstaltung auf der Seebühne in Mörbisch zeigt sich einmal mehr, welch hohen Stellenwert die Österreichische Militärmusik hat. Sie steht für Werte wie Gemeinschaftssinn, Menschlichkeit und Solidarität, was sich auch in der langjährigen Kooperation mit Licht ins Dunkel widerspiegelt", so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

50 Jahre Licht ins Dunkel und Bundesheer

Seit 50 Jahren gibt es mittlerweile die Partnerschaft zwischen Licht ins Dunkel und dem Bundesheer. „Dem österreichischen Bundesheer bin ich ganz besonders zutiefst zu Dank verpflichtet, weil es da eine tolle Zusammenarbeit über die Jahrzehnte gibt, die heute einen Höhepunkt findet“, sagte Licht ins Dunkel-Präsident Kurt Nekula.

Spenden für den guten Zweck

Unter dem Publikum waren zahlreiche hochrangige Offiziere und Prominente, die mit ihrer Spende für Licht ins Dunkel Menschen in Not helfen möchten. „Wir dürfen auf diejenigen nicht vergessen und wir sollten ihnen nicht nur Licht ins Dunkel bringen, sondern vor allem auch Sonne für das weitere Leben. Und der heutige Tag ist so einer, wo wir wieder Gutes tun können“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

Fast 60.000 Euro an Spenden gesammelt

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sagte zum Militärmuskikfestival: „Dem ORF ist es als Rundfunk der Gesellschaft ein großes Anliegen, Licht ins Dunkel mit all seinen Initiativen eine Plattform zu geben. Dementsprechend ist es uns eine Freude, das Militärmusikfestival in Mörbisch wie auch die Platzkonzerte medial begleitet zu haben." Die Tickets für das Militärmusikfestival in Mörbisch waren gratis, die Besucherinnen und Besucher konnten allerdings für Licht ins Dunkel spenden, wodurch insgesamt 58.643,93 Euro an Spendengeld zusammenkamen.