Zahl der Infizierten weiter rückläufig

Die Coronavirusfälle im Burgenland werden konstant weniger. Obwohl am Freitag 105 Neuinfektionen gemeldet wurden, ging die Zahl der aktiven Fälle zurück. 1.569 aktiv infizierte Burgenländerinnen und Burgenländer wurden am Freitag gemeldet, um 102 weniger als am Vortag – mehr dazu in Zwei Todesfälle und 105 Neuinfektionen.

ORF

26 CoV-Spitalspatienten am Freitag

Auch in den heimischen Spitälern sind die Zahlen am Freitag leicht zurückgegangen. 26 Covid19-Patientinnen und Patienten wurden auf den CoV-Stationen behandelt. Davon befanden sich sieben in intensivmedizinischer Betreuung.