Eisenstadt fördert Leistungssportler

Die neue Förderung umfasst zwei Kategorien. In der höheren davon werden 5.000 Euro ausgeschüttet, notwendig ist dafür eine Olympiateilnahme oder eine Top-5-Platzierung bei einer Weltmeisterschaft. Radprofi Patrick Konrad entspricht den Anforderungen. Er hat letztes Jahr eine Etappe bei der Tour de France gewonnen.

ORF/Fabian Schneider

In der zweiten Kategorie sollen nationale Spitzen-Athleten gefördert werden. Darunter fallen die beiden Leichtathleten Caroline Bredlinger und Niklas Strohmayer-Dangl. Sie werden mit 2.500 Euro pro Jahr unterstützt.

Botschafter für Eisenstadt

Die drei Sportler werden im Gegenzug als Botschafter der Stadt Eisenstadt fungieren. Die Bekanntheit der Athleten möchte die Stadt dabei für sich nutzen. „Das ist etwas extrem Positives für die Stadt, das ist ein hoher Imagegewinn auch für uns. Und ich glaube, das führt auch zu einer Verfestigung unserer Positionierung als Sportstadt“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

Gefördert werden sollen künftig auch aussichtsreiche Nachwuchstalente und Behindertensportler mit bis zu 1.500 Euro. Für sie gibt es keine vorab festgelegten Kategorien. Voraussetzung sind entsprechende Leistungen in einer vom BSO anerkannten Einzelsportart. Betreffende Personen müssen in Eisenstadt wohnhaft oder mindestens drei Jahre lang Mitglied in einem Eisenstädter Verein sein.