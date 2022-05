Wirtschaft

Neues Einkaufszentrum in Oberwart eröffnet

In Oberwart ist am Donnerstag ein neues Einkaufszentrum eröffnet worden. Der EO Park liegt gegenüber des bestehenden EO und soll weitere Kunden aus dem südburgenländisch-oststeirischen Raum anlocken und damit den Kaufkraftabfluss in die Ballungszentren Graz und Wien weiter einbremsen.