Campingplatz als drittes Standbein

Der neue Campingplatz in Königsdorf liegt direkt neben dem örtlichen Badesee. Es gibt 30 Stellplätze, ausgestattet sind alle mit Strom- und Wasseranschlüssen. Errichtet wurde der Stellplatz für Wohnmobile oder Wohnwagen und Zelte vom Königsdorfer Landwirt Jürgen Thorschütz. „Wir haben einen Direktvermarktungsbetrieb mit 40 Hektar Ackerland dazu und 170 Schweinen. Als drittes Standbein haben wir jetzt einen Campingstellplatz gemacht, weil der Badesee auch günstig liegt“, so Thorschütz.

Bereits Gäste aus Deutschland oder Belgien

Auf dem Campingplatz gibt es auch einen Selbstbedienungsautomaten in dem der Landwirt seine hofeigenen Produkte, wie Grill- und Knoblauchwürste und diverse Aufstriche verkauft. Frequentiert wird der Campingplatz derzeit vor allem von Gästen aus Österreich, aber Touristen aus Deutschland und Belgien haben bereits einen Zwischenstopp auf der bäuerlichen Campinganlage eingelegt.

Besonders erfreut über das neue Angebot ist die Gemeinde Königsdorf, sagte Bürgermeister Mario Trinkl (SPÖ). Der Naturbadesee Königsdorf boome, denn man habe im Jahr bis zu 70.000 Gäste und genau so ein Campingstellplatz habe noch gefehlt, um das Angebot abzurunden", so Trinkl. An die 100.000 Euro hat der neue Campingplatz gekostet, mittelfristig ist eine Erweiterung geplant.