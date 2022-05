„Teglich Alois“ präsentiert neues Album

In dem Saal, in dem der Jennersdorfer Luis Siegl vor Jahrzehnten einmal geheiratet hat, hat er jetzt das neue Album von „Teglich Alois“ präsentiert. „Die Ursprungsidee ist ja daher gekommen, dass es einmal eine Zeitung gegeben hat, die Täglich alles geheißen hat. Die phonetische Ähnlichkeit zu Teglich Alois und das Vorweggreifen der Rechtschreibreform 2037 hat uns schon vor zwanzig Jahren veranlasst, das so falsch zu schreiben, wie es nur irgendwie geht“, so Siegl.

Kreativität ausleben

Dass der Bandname auffällt, ist dem Werbefachmann sicher nicht „nur“ passiert. Er schreibt die Teglich Alois-Texte. „Ein Dienstleister, also ich als Werber, hat ja Vorgaben und Zielsetzungen. Da kann ich mich einfach ausspinnen und meine Kreativität so ausleben, wie ich mir das vorstelle“, so Siegl. Humorvoll und tiefgründig – in herrlichem Dialekt, mit tragender Stimme vorgebracht.

Ein bisschen was von allem

Beim Liveauftritt scheut Siegl auch vor deftigen Ausdrücken nicht zurück. Wolfgang Schmidtbauer spielt Schlagzeug und Bass. Fritz Kres sorgt für den weichen Klang der Gitarre, und auch für die Kompositionen auf dem Album „Zwa allan“. „Es ist ein bisschen crossover – eigentlich ist alles darin enthalten. Von romantischen Balladen über gefühlvolle Erzählungen bis hin zu etwas raueren Dingen und verrückten Sachen ist es wirklich sehr bunt und vielfältig“, so Kres. Ob die Ode an den Rübenschnaps oder ans Leben – „Teglich Alois“ sind Genuss pur.