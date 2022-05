BP-Wahl: Hofer wird nicht antreten

Die Bundespräsidentenwahl ist für Norbert Hofer heuer kein Thema. Das hat der FPÖ-Politiker beim Fernsehsender in einem Interview mit dem Privatfernsehrsender „oe24“ angekündigt. Hofer wird demnach bei der heurigen Wahl nicht antreten.

ORF

Mögliche Kandidatur im Jahr 2028

Der Pinkafelder ist vor sechs Jahren bei der Bundespräsidentenwahl bei der Stichwahl dem amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen unterlegen. Hofer überlegt eine nächste Kandidatur erst im Jahr 2028. Antreten wird er allerdings heuer bei den Gemeinderatswahlen in seiner Heimatgemeinde Pinkafeld – und zwar auf dem letzten FPÖ-Listenplatz – mehr dazu in Norbert Hofer kandidiert in Pinkafeld.