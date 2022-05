150 Neuinfektionen

114.496 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 2.193. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 48 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 6 Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 240.102 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 187.606 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 445,50.