Sieben Finalistinnen bei ‚Sag’s multi‘

Seit Monaten laufen schon die Vorrunden des ORF Redewettbewerbs ‚Sag’s multi‘. Die sieben burgenländischen Finalistinnen – heuer sind es tatsächlich nur Mädchen – halten ihre Reden in Deutsch, Englisch, Kroatisch, Ungarisch und Slowakisch halten.

Das sind die Finalistinnen aus dem Burgenland

Diese sieben Schülerinnen aus dem Burgenland haben es ins Finale geschafft:

Emily Gutscher – Gymnasium der Diözese Eisenstadt – Englisch

Olga Rupp – MS Großwarasdorf – Burgenlandkroatisch

Aneta Kristakova – AKWI Neusiedl am See – Slowakisch

Panna Kata Mogyoródi – Zweisprachiges Gymnasium Oberwart – Ungarisch

Lisa Muskovich – BG/BRG/BORG Oberpullendorf – Englisch

Anna Horvath – BHAK/BHAS Stegersbach – Englisch

Jas Feichtinger – BHAK/BHS Stegersbach – Englisch

Startschuss um 11.00 Uhr

Das Finale begann um 11.00 Uhr im ORF-Landesstudio-Burgenland. Sieben Jurymitglieder bewerten die Reden. Als Gäste nehmen neben ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz am Event teil. Als Publikum vor Ort wurden auch die Mitschülerinnen und Mitschüler der Finalistinnen eingeladen. Alle anderen können das Finale live im Internet mitverfolgen.

ORF

Reden zum Thema „Wer ist Wir?“

Neben dem Sprachkönnen ist der Inhalt genauso wichtig – die Themen der Schülerinnen reichen von „Alle wollen die Welt verändern, aber niemand sich selbst“ bis zu „Hab keine Angst, zu sein, was Du bist“.

Insgesamt 39 Sprachen vertreten

Der ORF will mit diesem Bewerb jungen Menschen eine Möglichkeit bieten, ihre Mehrsprachigkeit und Internationalität zu zeigen und gleichzeitig zu sagen, was sie bewegt. Österreichweit haben sich heuer 410 Schülerinnen und Schüler aus 168 Schulen am Redewettbewerb beteiligt, wobei insgesamt 39 unterschiedliche Sprachen vertreten waren.