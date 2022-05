Wirtschaft

So funktioniert der Energiegutschein

Wer den Brief noch nicht bekommen hat, sollte ihn in den nächsten Wochen im Briefkasten finden. Der 150 Euro Gutschein wird von der Bundesregierung versendet. Jeder Haushalt in Österreich bekommt den Gutschein – Topverdiener dürfen ihn aber nicht einlösen.