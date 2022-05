Politik

Kern warnt vor Wohlstandsverlusten

Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf Energiepreise und Klimawandel waren am Montag Thema einer Podiumsdiskussion mit Ex-Bundeskanzler Christian Kern in Stegersbach. Die stark steigenden Energiepreise würden zu Wohlstandsverlusten führen, warnte Kern.