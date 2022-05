Reiselust steigt wieder

Die Nachfrage sei sehr groß, man komme kaum mit den Anfragen nach und sei bemüht alles abzuarbeiten, erzählte Repay: „Wir sind im Moment zufrieden, kann man sagen.“ Man merke wirklich, dass die Reiselust der Burgenländerinnen und Burgenländer wieder gestiegen sei. „Man will einfach raus, genießen. Man will einfach die Seele baumeln lassen“, so Repay. Doch Covid-19 bleibt auch beim Reisen noch immer ein Thema. Repay sagte, sie empfehle bei jeder Urlaubsreise eine Reiseversicherung dazu. Denn darin sei nun auch die Covid-19-Abdeckung inkludiert.

Autoreisen im Trend

Trotz der hohen Spritpreise seien diesen Sommer Autoreisen in Nachbarländer wie Italien, Kroatien und Deutschland im Trend, so Repay. Die Länder seien gut gebucht. Bei den Flugreisen seien Griechenland und dahinter Spanien bei den Nahzielen die Gewinner. Die Türkei und Ägypten seien etwas abgeschlagen.