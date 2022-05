Tourismus

700 Gäste bei Eröffnung von „The Resort“

In Andau ist am Freitagabend das touristisches Großprojekt „The Resort“ der Winzerfamilie Scheibelhofer mit einem Fest für 700 Gäste eröffnet worden. Es soll einen Impuls für den Tourismus in der Region setzen und bis zu 50.000 Nächtigungen zusätzlich bringen.