Diebespaar in Parndorf gefasst

Als der 39-jährige Mann aus der Slowakei gemeinsam mit seiner 26-jährigen Begleiterin ein Geschäft in einem Einkaufzentrum in Parndorf verlassen wollten, wurde der akustische Alarm in Eingangsbereich ausgelöst. Fluchtartig verließ der Mann das Geschäft in Richtung Parkplatz. Seine Begleiterin konnte noch im Geschäft angehalten werden. Ein Angestellter sowie mehrere Securitymitarbeiter nahmen die Verfolgung des Mannes auf.

Dieb wollte zu Fuß flüchten

Der 39-Jährige stieg zuerst in ein Fahrzeug ein, flüchtete dann aber zu Fuß. Wenig später konnte er angehalten und von der inzwischen eingetroffenen Polizei festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurde weiteres Diebesgut sichergestellt. Darunter auch verschiedene Kleidungsstücke, die man Geschäften zuordnen und zurückgeben konnte. Ebenfalls im Fahrzeug befanden sich ein in Parndorf gestohlener E-Scooter sowie Werkzeug und Elektrogeräte.

Verbotene Waffen und Suchtgift sichergestellt

Zusätzlich führte der Mann verbotene Waffen in seinem Fahrzeug mit. Darunter etwa ein Schlagring, ein Teleskopschlagstock und ein Bajonettmesser. Die Polizei stellte zudem geringe Mengen an Suchtgift, einen gestohlenen slowakischen Personalausweis sowie ein in Österreich entwendetes Kennzeichen sicher. Der Mann wurde nach der Einvernahme in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt. Seine 26-jährige Begleiterin wurde auf freiem Fuß angezeigt.