Gunners im Superliga-Halbfinale

Die Oberwarter feierten in Kapfenberg einen überzeugenden 79:49 Sieg und entschieden die Viertelfinalserie 3:1 für sich. Die Gunners dominierten von Beginn an, defensiv wie offensiv. Nach einem Viertel führte Oberwart mit 14 Punkten Vorsprung, nach zwei Viertel mit 21 Punkten. Danach ließen die Gunners nichts mehr anbrennen und brachten den Sieg sicher nach Hause.

Gunners treffen nun auf Gmunden

Vier Spieler bei den Oberwartern machten zehn Punkte oder mehr, ein Zeichen für eine ausgeglichene Teamleistung. Jonathan Knessl zeigte sich nach der Partie zufrieden. „Unsere Fans waren heute wieder sensationell. Sie haben eine unglaubliche Stimmung gemacht. Wir haben von Anfang an das Spiel dominiert und schlussendlich verdient gewonnen“, so Knessl. Die Oberwarter treffen nun im Halbfinale auf die Gmunden Swans. Der regierende Meister hat seine Serie gegen Wels 3:1 gewonnen. Das Semifinale beginnt am Sonntag in Gmunden.