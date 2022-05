Chronik

Pkw stürzte in Baugrube

Ein Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Montag in Mattersburg mit seinem Auto in eine Baugrube gestürzt. Das Fahrzeug steckte in einem spitzen Winkel fest, der Fahrer konnte sich aber befreien und blieb unverletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Mattersburg.