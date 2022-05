2.500 Gäste beim Weinfrühling

Auch die Kellerstöckl seien am Wochenende ausgebucht gewesen, sagte der Obmann der Weinidylle Südburgenland, Thomas Schreiner. Diese seien auch sonst bei den Gästen sehr beliebt und sehr gut gebucht.

In der Gemeinde Eberau (Bezirk Güssing) hätten sich die Nächtigungszahlen in den vergangenen zwei Jahren verdreifacht und das sei hauptsächlich durch die Kellerstöckl bedingt, so Schreiner. Es gebe immer mehr Betriebe, die vermieten und auch die Anzahl der Besucher steige. Für die Weinidylle Südburgenland sei es auf jeden Fall ein Erfolg gewesen.