Feuerwehr rettet verirrten Turmfalken

Die Feuerwehr Neusiedl am See hat am Freitagabend einen jungen Turmfalken aus einer misslichen Lage befreit: Der Greifvogel hatte sich ins Foyer des Technologiezentrums verirrt und fand den Weg ins Freie allein nicht mehr.