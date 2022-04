Land plant Impfaktion für vierte Impfung

Mit einer Impfquote von 81 Prozent ist das Burgenland im Bundesländervergleich weiterhin die Nummer eins unter den neun Bundesländern. Die Erstimpfungen werden mittlerweile aber immer seltener: In den vergangenen vier Wochen wurden nur 114 Menschen zum ersten Mal geimpft. Das Land führt das auf die hohe Impfquote zurück.

Bisher kein Run auf vierte Impfung

Seit zwei Wochen gibt es nun auch die Möglichkeit zur vierten Impfung. Sie wird Personen im Alter über 80, sowie Personen über 65 Jahren mit Vorerkrankungen empfohlen. Impfen lassen kann man sich bei den niedergelassenen Ärzten. Die Anmeldung erfolgt bei den Ärzten selbst und über das elektronische Vormerksystem des Landes, so wie bereits bei früheren Impfungen.

Genaue Zahlen, wie viele Personen im Burgenland schon zum vierten Mal geimpft wurden, gibt es noch nicht. Der Andrang dürfte sich bislang jedoch in Grenzen halten, heißt vom Koordinationsstab. Das Land plant jetzt eine Impfaktion für infrage kommende Bewohner von Altenwohn- und Pflegeheimen sowie in Behinderteneinrichtungen. Diese solle in wenigen Wochen starten, hieß es am Montag vom Land.