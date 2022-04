Festival-Premiere auf Schloss Tabor

Eröffnet wurde das Festival Samstagmittag mit den drei Musikvereine Neuhaus am Klausenbach, Sankt Martin an der Raab und Minihof-Liebau auf der Bühne. Das gab es auf Schloss Tabor bisher noch nie. Der Brass Frühling begeistert als erstes Blasmusikfestival im Burgenland das Publikum aus nah und fern. Einige Besucherinnen und Besucher sind für die Veranstaltung sogar 1.000 Kilometer und mehr angereist.

Umfangreiches Programm für Blasmusikliebhaber

Zur Eröffnung waren am Samstag auch die Gewinner des Landesbewerbes von „Prima La Musica“, dem größten österreichischen Jugendmusikwettbewerb, geladen. Später spielten neben regionalen Größen, wie etwa der Gruppe Moritz & Co, auch die Kaisermusikanten aus Oberösterreich auf, die mit ihrer Musik in ganz Europa unterwegs sind. Am Sonntag folgte ein traditioneller Frühschoppen.

Fotostrecke mit 10 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Die Initiatoren freuten sich über den gelungenen Start auf Schloss Tabor. „Wenn man bei einem Event kleine Blaspartien mit großen Musikvereinen kombinieren kann – so etwas gibt es weltweit nicht“, so Peter Reichstädter vom Burgenländischen Blasmusikverband. Schloss Tabor wurde vor zwei Jahren vom Land Burgenland übernommen. Nun soll es zu einem lebendigen Zentrum für Kultur aller Art werden.