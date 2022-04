Schienenersatzverkehr auf der Raaberbahn

Am Mittwoch ist die Strecke zwischen Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und Eisenstadt von 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr gesperrt. Ebenfalls am Mittwoch und auch am Donnerstag ist der Abschnitt zwischen Ebenfurth in Niederösterreich und Baumgarten (Bezirk Mattersburg) in der Zeit von 08.30 Uhr bis 15.30 Uhr gesperrt.

Freitag und Samstag kommt es zur selben Uhrzeit zu einer Sperre zwischen Wulkaprodersdorf und Baumgarten. Den Fahrgästen steht in dieser Zeit ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung. Aufgrund der Instandhaltungsarbeiten kommt es teilweise zu geänderten Abfahrtszeiten.

ORF

Schweißarbeiten an den Schienen

Während der Streckensperre werden zwischen Baumgarten und Wulkaprodersdorf Instandhaltungsarbeiten an der Oberleitung durchgeführt. Auf einer Länge von rund zwei Kilometern werden neben den Schienen Kabelschutzrohre verlegt. Zwischen Wulkaprodersdorf und Ebenfurth finden unter anderem Schweißarbeiten an den Schienen statt, außerdem wird ein Teil einer Weiche vor dem Bahnhof Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) getauscht.