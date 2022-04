Futterpreise um die Hälfte gestiegen

Die burgenländischen Geflügelproduzenten könnten sich großteils selbst mit Futtermittel und Rohstoffen versorgen, seien aber auf Sojaimporte angewiesen. Dieses werde nicht aus Übersee gekauft, man habe sich dazu verpflichtet, gentechnikfreies Donau-Soja zu verwenden.

Ukraine größter Produzent von Donau-Soja

Laut Heinz Schlögl, dem Obmann der Arbeitsgemeinschaft der Geflügelbauern, ist die Ukraine größter Produzent von Donau-Soja in Europa und der Krieg verschärft die Situation: „Es ist ein Problem, die entsprechenden Mengen zu bekommen.“ Schlögl rechnet nicht damit, dass sich die Preissituation rasch entspannt, eher das Gegenteil sei der Fall. Im Burgenland gibt es insgesamt 51 Legehennenbetriebe. 27 davon produzieren in Bodenhaltung, elf in Freilandhaltung und bei 13 handelt es sich um Bio-Betriebe.

Berlakovich: Green Deal neu bewerten

Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich sprach sich aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auch dafür aus, dass der Green Deal der EU – also die EU-Strategie, um bis 2050 klimaneutral zu werden – neu bewertet wird: „Der Green Deal muss an die Situation angepasst werden.“ Es gelte nicht nur, die Lebensmittelversorgung in Europa zu sichern, Europa habe auch eine Ernährungsverantwortung in der Welt.