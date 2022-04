Traineeship: ORF sucht journalistische Talente

Die ORF-Trainees erwartet eine umfassende multimediale Ausbildung zur Journalistin und zum Journalisten beziehungsweise zur Gestalterin und zum Gestalter im Radio-, TV- und Onlinebereich – und zwar durch „Training on the Job“, also durch direkte Einbindung in den Arbeitsalltag der ORF-Redaktionen in Form von Job-Rotationen. Diese Rotationen finden nicht nur im ORF-Zentrum, sondern auch in den Landesstudios statt. Auch das ORF-Landesstudio Burgenland ist Teil des Traineeship-Programms.

Das Ziel des Traineeships ist Qualitätsjournalismus, der die Menschen und Regionen Österreichs in den Fernseh-, Radio-, Online- und TELETEXT-Angeboten des ORF in ihrer Vielfalt abbildet. Das Programm startet diesen Herbst, mit insgesamt 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Interessierte können sich mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto und einer Arbeitsprobe – ein Radio- oder Fernsehbeitrag zu einem bestimmten Thema sowie zwei Adaptionen davon für Social Media – unter jobs.ORF.at bewerben. Das Ausschreibungsende ist der 18. April.