Placebo statt Foo Fighters am Nova Rock

Die britische Glam-Rock-Formation kommt mit ihren Hits und dem neuen Album „Never Let Me Go“ zum Festival ins Burgenland. Neu angekündigt wurden außerdem Sportfreunde Stiller und Epica. Dank der Symphonic-Metal-Band aus den Niederlanden und ihrer Sängerin Simone Simmons steigt der Anteil der Frauen unter den überwiegend männlichen Akteuren beim Open Air etwas an.