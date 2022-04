Erster Mädchen-Fußballcup für Volksschulen

Um schon in der Volksschule Mädchen für Fußball zu begeistern und sie an den Sport heranzuführen gibt es ab dem heurigen Schuljahr den Hopsi Hopper Cup. 25 Mädchenteams aus Volksschulen aus dem ganzen Burgenland werden am 19. Mai in Draßburg (Bezirk Mattersburg) dabei sein. Mädchen sollen dadurch die Möglichkeit haben, in einer Meisterschaftsform aktiv zu werden, so ASKÖ-Präsident Alfred Kollar. Spaß am Fußball und Spaß an der Bewegung sollen im Vordergrund stehen. Aber auch an der spielerischen Qualität wird es nicht mangeln.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Neben dem Frauenfußballzweig der HAK Stegersbach und einem Projekt für Mädchenfußball an Mittelschulen gibt es jetzt eben auch eine Initiative für Volksschülerinnen. „Wir sind im Damen- und Mädchenfußball in der Situation, dass wir das schaffen wollen, das bei den Burschen und Männern schon lange Tradition hat, ein Regelbetrieb, ein Meisterschaftsbetrieb und eine gute Struktur und die gehört aufgebaut“, so Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) über das langfristige Ziel für den Frauenfußball im Burgenland.