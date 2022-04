Burgenländischer Footballspieler schreibt Sportgeschichte

Bernhard Raimann ist 2,01 Meter groß, 137 Kilo schwer und ein Footballspieler mit rosigen Zukunftsaussichten. Beim Draft der Profiliga NFL wird er als erster Österreicher überhaupt ausgewählt werden. „Es bedeutet mir sehr viel, ein Stück österreichische Football-Geschichte zu schreiben. Aber ich bin mir sicher, dass ich in den kommenden Jahren, viele Nachfolger haben werde“, so Raimann.

Karrierestart bei Vienna Vikings

Seine Karriere hat bei den Vienna Vikings begonnen – auf der Position des Wide Receivers. 2018 folgte dann der Wechsel an die Universität nach Amerika. Bei der Central Michigan University wechselte er die Position, vom Ball-Empfänger zum Offensive-Tackle, zum Bodyguard des Quarterbacks. Und er fühlt sich in dieser Position sehr wohl, wie er erzählte.

Seit 2018 lebt er in den USA, davor war viele Jahre Steinbrunn sein zu Hause. Wegen der Coronavirus-Pandemie war er schon seit 2019 nicht mehr in Österreich. Vor dem NFL Draft Ende April wird er seine Eltern dann in Amerika wieder treffen. Bis dorthin heißt es trainieren, für die große Karriere in der NFL. „Im Endeffekt ist der Draft nur ein Mittel zum Zweck, es geht darum, ein Team zu finden, das für dich richtig ist und dann eine Chance zu bekommen und in diesem Team eine Rolle zu bekommen.“