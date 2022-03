Suche nach Fodas Nachfolger läuft

Milletich sieht vorerst seinen engsten Mitarbeiter im sportlichen Bereich, Sportdirektor Peter Schöttel, am Zug. „Peter wird jetzt sicher die Kandidaten kontaktieren, abstimmen ob sie bereit und willig wären, ob sie geeignet sind. Ich glaube, dass Peter Schöttel einen geeigneten Kandidaten finden wird, der genau zu unserem Team passt“, so der Burgenländer Milletich.

Letztentscheidung trifft Präsidium

Schöttel wird in den nächsten Wochen den Markt sondieren und eine Liste geeigneter Kandidaten erstellen. Die letztgültige Entscheidung trifft aber das Präsidium mit Milletich an der Spitze. Für diesen geht es am Ende aber nicht um die Beurteilung sportlicher Kompetenzen. „Wir sind eine Art Aufsichtsrat. Und wie in jedem Unternehmen, muss das abgesegnet werden. Das ist eigentlich die Aufgabe des Präsidiums“, so Milletich.

Entscheidung bis Ende April

Bis spätestens Ende April soll die Entscheidung über den Nachfolger von Franco Foda fallen. In der Entscheidungsfindung wird es nebst sportlicher Kompetenz und der Frage der Spielphilosophie für das Team auch darum gehen, dass der neue Trainer für den ÖFB leistbar ist.

Woher er hingegen kommt, ist ÖFB-Präsident Milletich egal: „Ich lege mich da gar nicht fest, ob Österreicher oder Nicht-Österreicher. Wichtig wäre, dass wir eine Entscheidung treffen, die uns sportlich und dem ÖFB weiterhilft, dass wir erfolgreich sein werden“, sagt Milletich.

Der neue Mann wird das Team erstmals bei der National League betreuen, die Anfang Juni beginnt.