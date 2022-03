Toter im Neusiedler See: Erste Details bekannt

Der Steirer verbrachte am Montag gemütliche Stunden im Vereinslokal des Segelclubs Rust. Am späteren Abend machte er sich alleine auf den Nachhauseweg. Etwa einhundert Meter vom Lokal entfernt, dürfte er aber über eine Metallrampe gestürzt sein, fiel und blieb kopfüber halb im Wasser liegen.

ORF

Jede Hilfe kam zu spät

So fand ihn am Dienstag gegen Mittag eine Spaziergängerin. First Responder und Polizei wurden alarmiert. Doch für den Steirer kam jede Hilfe zu spät. Die Leiche wies eine Kopfverletzung auf. Am Nachmittag suchte die Feuerwehr Rust das Ufergelände nach Gegenständen ab, die auf ein Fremdverschulden hinweisen könnten. Gefunden wurde aber nichts. Die Todesursache wird nun durch eine Obduktion ermittelt.