Schwimmen: Grabowski im Doppelpack

Auch Lenas zwei Jahre jüngere Schwester Julia war überraschend bei den Landesmeisterschaften am Start, sagt Lena Grabowski. Sie erfuhr von der Anmeldung der Schwester von einem Neusiedler Kollegen. „Als ich dann gesehen habe, dass es sich bei ihr von der Zeit her ausgeht, habe ich mich fast mehr gefreut. Denn sie konnte zeigen, was sie mit ihrem Talent alles erreichen kann“, erzählt Lena Grabowski.

Für Lena Grabwoski ist es – obwohl sie derzeit im Maturastress ist – selbstverständlich, dass sie bei den Kurzbahn-Landesmeisterschaften für ihren Verein SUNS am Start ist.

Julia Grabowski: Silber nach nur einem Training

Vor zwei Jahren beendete Julia Grabowski ihre Schwimm-Karriere, ihre Speziallage ist Brust. Vor den Landesmeisterschaften trainierte sie nur einmal, dann holte sich sie gleich Silber. Wichtiger als Medaillen ist den Schwestern, dass sie gemeinsam am Start waren. „Es ist schon schön, weil ich sehe sie auch kaum. Ich war ja immer sehr auf sie bezogen. Und seit fünf Jahren ist sie eigentlich weg. Deswegen freut es mich sehr, dass ich heute den ganzen Tag über sehr viel Zeit mit ihr verbringen kann“, so Julia Grabowski. Die Schwestern holten in der 50-Meter-Kraul-Staffel Bronze mit ihrem Neusiedler Verein.

Ehrenpreis für Lena Grabowski

Neben Julia und Lena Grabowski waren noch weitere 90 Schwimmerinnen und Schwimmer bei den Landesmeisterschaften am Start. Darunter auch der fleißigste Athlet, Florian Schumich von der Eisenstädter Schwimmunion. Er war bei allen 13 Bewerben bei denen er startberechtigt war, dabei.

Gesamtwertung

In der Gesamtwertung allgemeine Klasse gewann bei den Damen Lena Grabowski und bei den Herren der Eisenstädter Balazs Bognar. Lena Grabowski erhielt zudem einen Ehrenpreis vom Burgenländischen Schwimmverband.