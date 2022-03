Zwei Lenker mit 2,42 Promille gestoppt

Bei den Kontrollen waren 72 Polizistinnen und Polizisten von Samstagnachmittag um 16.00 Uhr bis Sonntagfrüh um 2.00 Uhr im Einsatz. Sie richteten ihr Hauptaugenmerk auf Alko- oder Drogenlenker, Raser, Telefonieren beim Fahren, aber auch auf illegale Migration.

641 Alkotests durchgeführt

Insgesamt wurden bei der Aktion 641 Alkomat- beziehungsweise Alkovortests durchgeführt. Dabei wurden laut Polizei sieben Lenkerinnen und Lenker mit mehr als 0,8 Promille gestoppt, drei hatten zwischen mehr als 0,5 Promille und 0,8 Promille Alkohol im Blut und vier waren durch Suchtmittel und Drogen beeinträchtigt. Der höchste Alkoholwert wurde bei zwei Autofahrern im Südburgenland festgestellt: Ein 47-Jähriger war im Bezirk Oberwart mit 2,42 Promille unterwegs und bei einem 48-jährigen Lenker aus dem Bezirk Güssing wurde derselbe Wert gemessen.

Beinahe-Kollision mit betrunkenem E-Bike-Fahrer

Außerdem wurden bei der Schwerpunktation 165 sonstige Anzeigen erstattet und 146 Organstrafverfügungen ausgestellt. 150 Anzeigen erfolgten wegen Geschwindigkeitsübertretungen. In Schachendorf (Bezirk Oberwart fuhr ein Autofahrer mit ungarischen Kennzeichen mit 130 km/h durch eine 70 km/h-Zone. In Jennersdorf habe eine Zivilstreife die Kollision mit einem E-Bike-Fahrer, der Schlangenlinien fuhr, gerade noch vermeiden können, so die Polizei. Bei dem Lenker wurden 1,72 Promille gemessen. In Hirm (Bezirk Mattersburg) wurden zwei Bosnier gestoppt, die keinen gültigen Führerschein hatten.