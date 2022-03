Chronik

Dachstuhlbrand in Breitenbrunn

In Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen, der auf einen Dachstuhl übergegriffen hat. Fünf Feuerwehren bekämpften das Feuer in einem Wohnhaus.