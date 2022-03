Musikmärz-Finale: Glücklicher Auto-Gewinner

Der „Radio Burgenland Musikmärz“ unter führte in diesem Jahr dem Motto „Musikfreundschaften“ Generationen zusammen: In „Guten Morgen Burgenland“ waren von Montag bis Freitag Austropop-Legenden, Stars und Newcomer zu Gast. Mit dabei waren unter anderem Wolfgang Ambros mit Seiler & Speer, Joesi Prokopetz und Alle Achtung, Erika Pluhar und Julia Anna, Boris Bukowski mit Julian Le Play, Ulli Bäer mit Norbert Schneider etc.

Begleitet wurde der „Radio Burgenland Musikmärz“ von einem Gewinnspiel. Das Motto lautete: „Austropop hören und Auto gewinnen“. Wer drei Austropop-Titel am Stück hörte – mit Titel der Stars, die in der Morgensendung zu Gast waren – hatte die Chance auf einen Autoschlüssel. Im Finale am Freitag wurde das Gewinner-Auto, ein Peugeot 108, verlost. Das Auto wurde vom Autohaus Frieszl zur Verfügung gestellt.

Der „Musikmärz“ als Podcast: Alle Gespräche aus dem diesjährigen „Musikmärz“ gibt es hier als Podcast nachzuhören.

Schon beim dritten Teilnehmer, dem Radio Burgenland-Hörer Mathias Malli aus Eggenburg/Niederösterreich, hat der Autoschlüssel gepasst. Er ist somit der glückliche Gewinner des Hauptpreises im „Musikmärz“ und darf sich über ein neues Auto freuen. Als Lehrer konnte er selbst nicht an der Verlosung teilnehmen, sondern schickte seinen Freund Markus Buchberger als Vertretung.